Районные администрации Екатеринбурга получат полномочия по противодействию терроризму

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы одобрила закрепление за районными администрациями полномочий в области противодействия терроризму.

Как сообщила начальник правового департамента Татьяна Ширяева, документ разработан в соответствии с распоряжением губернатора № 239-Г «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области». Дума должна актуализировать положение о районных администрациях до 2 февраля 2023 года.

Согласно проекту, районные власти теперь обязаны принимать участие в профилактике терроризма, проводить информационно-пропагандистские мероприятия на эту тему, обеспечивать антитеррористическую защищенность муниципальных объектов. Чиновница подчеркнула, что предусмотренные полномочия носят открытый характер. То есть проект разрешает районным администрациям совершать и другие действия, которые прямо не прописаны в документе.

Депутаты поинтересовались, как новые полномочия районов будут финансироваться из бюджета. Председатель комитета административных органов Екатеринбурга Евгений Клюжин заверил, что деньги предусмотрены в муниципальной программе по антитеррористической защищенности. По его словам, за последние пять лет Екатеринбург уже выполнил основные требования федерального антитеррористического закона. Средства на обеспечение пожарной безопасности социальных учреждений мэрия выделяет ежегодно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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