На Урале массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В Свердловской области как минимум в двух городах эвакуировали школы из-за сообщений о минировании. Так, «Ревда-инфо» сообщает о том, что звонки поступили на номер единой дежурно-диспетчерской службы, здания проверяли полицейские и спасатели. В частности, речь идет о школах № 3, 9, 28, ревдинской спецшколе и «Истоках». Сообщения оказались ложными.

В Среднеуральске спецслужбы выезжали в школу № 5, о минировании которой также поступило сообщение. Детей, пришедших на уроки в первую смену, отправили по домам. Тем, кто учится во вторую, придется идти на занятия – проверка подтвердила, что в здании чисто.

Екатеринбург, Елена Сычева

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