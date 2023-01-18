Пенсионерка продала квартиру и взяла кредит ради мошенников

В Екатеринбурге пенсионерка лишилась собственной квартиры и взяла кредит на 600 тысяч, все деньги она отдала мошенникам, которые притворились силовиками. Общий ущерб – 2,5 млн рублей. Все произошло еще в декабре, но к настоящим полицейским пожилая жительница города обратилась только сейчас.

Сначала пенсионерке позвонила некая женщина, которая представилась сотрудницей силового ведомства. Она напугала собеседницу тем, что кто-то пытается оформить на нее кредит по доверенности. Затем екатеринбурженку стал «обрабатывать» другой «специалист», который «в целях предотвращения мошеннических действий» предложил своей жертве «оформить зеркальные займы и перевести их на безопасные счета». Та выполнила все указания телефонного мошенника.

«Через несколько дней на телефон потерпевшей пришло уведомление, что ее квартира выставлена на продажу. Злоумышленники сообщили пенсионерке, что в целях обеспечения безопасности ее жилища от мошеннических посягательств, ей необходимо самой оформить сделку купли-продажи недвижимости, чтобы в дальнейшем вернуть квартиру в собственность. Пожилая екатеринбурженка вновь согласилась, после чего к ней приехал «риэлтор» с договором на оказание услуг по продаже объекта недвижимости, который хозяйка жилья и подписала. Потом «риэлтор» и пенсионерка через МФЦ оформили сделку купли-продажи жилья, стоимость которого оценили в 1,9 млн рублей. Как только у женщины на руках оказались деньги, мошенники снова позвонили ей и убедили ее внести на счета аферистов всю сумму», – рассказали в пресс-службе городской полиции.

После этого злоумышленники перестали выходить на связь, так женщина поняла, что стала жертвой аферистов. «В данном случае женщина ранее слышала о таких мошеннических схемах, но, как она объяснила сама, на нее оказали психологическое давление, угрожая потерей денег. В настоящее время по факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»