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Суббота, 21 января 2023, 14:54 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области резко ухудшилось качество продовольственного картофеля

Свердловские агрономы стали чаще находить образцы испорченного картофеля при проведении лабораторных исследований. Как сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора, проверки проводились в 2022 году по заказу региональных сельскохозяйственных предприятий.

Специалисты отмечают, что по сравнению с 2021 годом резко увеличилось количество нарушений. Было обнаружено больше клубней позеленевших, поврежденных вредителями или грызунами, пораженных различными заболеваниями (паршой, ооспорозом, гнилями, фитофторой) и не соответствующих ГОСТ по другим показателям.

Количество таких нарушений за год выросло в пять паз. «Результаты лабораторных исследований переданы заказчикам – региональным сельскохозяйственным предприятиям – вместе с рекомендациями для принятия мер по спасению урожая», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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