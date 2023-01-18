В Пионерском районе несколько улиц затопило горячей водой

В микрорайоне Пионерский произошла крупная коммунальная авария. Как сообщают местные жители, из-за прорыва трубы несколько улиц затопило горячей водой. Поднявшийся густой пар сильно ухудшил видимость на перекрестке Сулимова – Боровая, автомобилисты с трудом преодолевают этот участок. Коммунальщики уже приступили к устранению повреждения теплотрассы. Ремонтные работы ведутся без отключения тепла и горячей воды в домах.

«18 января диагностическая служба обнаружила повреждение магистрального трубопровода 700 мм на улице Советская. Поврежденный участок оперативно локализован. Место выхода воды на поверхность огорожено. Ремонтные бригады приступили к устранению дефекта трубопровода и расчистке дороги от наледи. Ремонт планируется завершить до 20.00, но специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше. Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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