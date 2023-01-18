Названы новый соперник Петра Яна и дата боя в UFC

Стала известна дата следующего появления Петра Яна в лиге UFC. Уральский боец из команды «Архангел Михаил» 11 марта в Лас-Вегасе в главном поединке турнира UFC Fight Night 221 выйдет в октагон против Мераба Дваилишвили.

«Оба бойца входят в тройку сильнейших в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг): Петр Ян занимает вторую позицию, Мераб Двалишвили третью. Для Петра этот поединок станет 12 в UFC и 21 в карьере. Еще неизвестно, будет ли бой носить статус отборочного: официальных заявлений от менеджмента лиги на этот счет пока не было», – сообщили в пресс-службе команды «Архангел Михаил».

Напомним, ранее Ян выходил в клетку на турнире UFC 280, где спорно уступил одной из главных звезд лиги Шону О'Мэлли. После, в декабре, Петр начал подготовку к новому бою в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, а затем отправился в лагерь в Таиланд, где тренируются большая часть топовых бойцов со всего мир

Екатеринбург, Елена Сычева

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