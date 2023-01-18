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Суббота, 21 января 2023, 14:55 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге потеплеет до 0

В Екатеринбурге к концу недели потеплеет до нуля. Морозный антициклон отодвинулся в сторону Казахстана и юга Урала, а в Свердловской области оттепель ожидается уже в пятницу днем. Ночью будет -5…-7 °C. Такая же погода ожидается и в субботу. В выходные возможны небольшие осадки.

В воскресенье подморозит до -4 градусов днем, ночью столбики термометров опустятся до -6°. Так же будет и в понедельник. Со следующего вторника начнет холодать – днем до -11 °C.

Екатеринбург, Елена Сычева

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