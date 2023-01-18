Компенсацию за газификацию обещают увеличить до 250 тысяч рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству расширить список льготников, имеющих право на компенсацию затрат при социальной газификации, а также увеличить саму компенсацию до 250 тысяч рублей.

Как сообщили в ДИПе, кроме сельских учителей и врачей, на которых сейчас распространяются льготы, в список включат социальных и культурных работников. Все необходимые документы должны быть подготовлены в течение недели.

Кроме того, главам муниципалитетов губернатор поручил разработать четкие дорожные карты по подключению каждого дома. «У каждого главы муниципалитета от жителей должен быть перечень проблемных вопросов по газификации, их нужно поднимать и подходить к их решению нестандартно. Например, нижний предел компенсаций – это 100 тысяч, но нужно смотреть достаток семьи, социальное положение и индивидуально принимать решение о субсидировании до 250 тысяч рублей», – заявил Евгений Куйвашев.

Министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области поручено проработать вопрос по расширению перечня оборудования и материалов, на которые могут быть направлены средства в рамках соцгарантий. Сейчас уральцам компенсируется покупка котла, плиты, счетчика, клапана или сигнализатора.

Напомним, программа по социальной газификации, объявленная президентом, предусматривает подведение газовой трубы к границам участка заявителя бесплатно. Согласно планам-графикам, в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи домовладений такая возможность должна быть обеспечена уже до 2024 года.

В регионе в настоящий момент действует расширенный список льготников для социальной газификации. Это малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие люди; уральцы, достигшие возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины); граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности; медицинские и педагогические работники, проживающие в сельской местности. Также есть возможность газификации дома за счет областного материнского капитала, который с 2023 составит 160 687 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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