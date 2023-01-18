В УрФУ назначили дату выпускного

Уральский федеральный университет назначил дату выпускного. Он состоится 1 июля 2023 года. «Ожидается, что в этом году университет окончат 6724 человека», – сообщили в пресс-службе вуза.

Каждый год университет проводит масштабное празднование выпускного. Бывшим студентам в мантиях и конфедератках вручают дипломы в торжественной обстановке, а во второй части мероприятия проходит концерт. В прошлом году он проводился в формате фестиваля на двух площадках «Телеклуба», для выпускников пели Karina Istomina, Cherocky, «Нелегалы», Danny G, Vester, ihtiandr, xanny, x-rise, shapa, astral.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»