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Суббота, 21 января 2023, 14:55 мск

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Роспотребнадзор рассказал, как правильно окунаться в прорубь

В этом году верующим повезло с погодой на Крещение – морозы отступили. Тем не менее, чтобы православный обряд не закончился трагично, стоит соблюдать правила безопасности. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора рассказали, как правильно заходить в воду и что делать после.

  • Перед погружением в прорубь измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значение в норме.
  • Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.
  • Не следует нырять в прорубь вперед головой – это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги.
  • Прыгать или нырять в прорубь запрещается.
  • Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.
  • Выходя из купели, необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.
  • Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.
  • Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.

В любом случае запрещается залезать в ледяную воду людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными заболеваниями. Прорубь исключена для пожилых людей, беременных женщин и детей. У детей тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, который не способен защитить от переохлаждения, купание может обернуться циститом воспалением лёгких, гломерулонефритом.

Несоблюдение рекомендаций для взрослых может привести к смерти.

  • Купание в ледяной воде может стать причиной развития судорог и потери сознания;
  • резкий спазм сосудов головного мозга нередко является пусковым механизмом развития инсульта;
  • спазм сосудов конечностей может явиться причиной образования тромбов;
  • возможна внезапная остановка сердца от резкого перепада температур;
  • во время стресса организм вырабатывает гормоны (адреналин, норадреналин), способные оказать негативное влияние на сперматогенез (бесплодие);
  • также купание мужчины в ледяной воде опасно развитием простатита;
  • для женщин купание в ледяной воде может быть чревато развитием воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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