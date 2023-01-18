Роспотребнадзор рассказал, как правильно окунаться в прорубь

В этом году верующим повезло с погодой на Крещение – морозы отступили. Тем не менее, чтобы православный обряд не закончился трагично, стоит соблюдать правила безопасности. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора рассказали, как правильно заходить в воду и что делать после.

Перед погружением в прорубь измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значение в норме.

Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.

Не следует нырять в прорубь вперед головой – это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги.

Прыгать или нырять в прорубь запрещается.

Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.

Выходя из купели, необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.

Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.

Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.

В любом случае запрещается залезать в ледяную воду людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки, с эндокринными заболеваниями. Прорубь исключена для пожилых людей, беременных женщин и детей. У детей тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, который не способен защитить от переохлаждения, купание может обернуться циститом воспалением лёгких, гломерулонефритом.

Несоблюдение рекомендаций для взрослых может привести к смерти.

Купание в ледяной воде может стать причиной развития судорог и потери сознания;

резкий спазм сосудов головного мозга нередко является пусковым механизмом развития инсульта;

спазм сосудов конечностей может явиться причиной образования тромбов;

возможна внезапная остановка сердца от резкого перепада температур;

во время стресса организм вырабатывает гормоны (адреналин, норадреналин), способные оказать негативное влияние на сперматогенез (бесплодие);

также купание мужчины в ледяной воде опасно развитием простатита;

для женщин купание в ледяной воде может быть чревато развитием воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»