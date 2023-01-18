Прокуратура добивается сноса нелегальных туристических домов в заповеднике

Нижнетагильская природоохранная прокуратура обнаружила незаконные деревянные постройки в зоне охраняемых лесов и в Висимском природном заповеднике.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, неизвестные лица самовольно заняли участок площадью 600 кв. м в защитных лесах Нижнетуринского лесничества. Там построен дом площадью 33 кв. м, рядом располагаются баня и беседка. В Висимском заповеднике обнаружена незаконная постройка площадью 24 кв. м на лесном участке ООО «Усть-Утка».

Прокуратура подала иск против Министерства природных ресурсов Свердловской области, чтобы добиться сноса нелегальных домов. Суд обязал лесничества демонтировать строения и убрать строительные отходы. Фактическое устранение нарушений лесного законодательства находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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