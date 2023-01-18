В Екатеринбурге журналисты одними из первых окунулись в купели (ФОТО, ВИДЕО)

Перед ночью крещенских купаний журналисты «Нового Дня» побывали в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Чусовское озеро под Екатеринбургом.

Недалеко от него находится искусственный пожарный пруд, который наполняется за счет подземных вод. Там и была организована купель. Сегодня прихожане вместе с настоятелем храма прочитали молитву, а после прошли крестным ходом до купели, которую отец Георгий освятил. Ночью здесь пройдет крещенское купание.

Первыми в купели оказались журналисты. Подробности – в нашем видео.

Журналисты окунулись в купели

Екатеринбург, Владислав Тринько

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