В Екатеринбурге журналисты одними из первых окунулись в купели (ФОТО, ВИДЕО)

Перед ночью крещенских купаний журналисты «Нового Дня» побывали в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Чусовское озеро под Екатеринбургом.
Недалеко от него находится искусственный пожарный пруд, который наполняется за счет подземных вод. Там и была организована купель. Сегодня прихожане вместе с настоятелем храма прочитали молитву, а после прошли крестным ходом до купели, которую отец Георгий освятил. Ночью здесь пройдет крещенское купание.
Первыми в купели оказались журналисты. Подробности – в нашем видео.
Журналисты окунулись в купели
Екатеринбург, Владислав Тринько
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