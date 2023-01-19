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Суббота, 21 января 2023, 14:56 мск

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Ночью у «Сима-ленда» горела несанкционированная свалка (ФОТО)

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня ночью на окраине Екатеринбурга загорелась крупная несанкционированная свалка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 02:52. На улице Черняховского, за «Сима-лендом», горел мусор. В 04:44 прибывшие пожарные локализовали огонь на площади 500 квадратных метров, в 07:14 открытое горение было ликвидировано.

Сейчас ведется проливка тлеющих участков. На месте работают 15 человек личного состава, 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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