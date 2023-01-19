«Фонарей нет, ехать страшно»: автомобилисты жалуются на кромешную тьму на дороге у «Сима-ленда»

Жители Екатеринбурга жалуются на полное отсутствие уличного освещения на повороте с Кольцовского тракта в сторону «Сима-ленда». Вдоль дороги, по которой ездит много фур, нет ни одного фонаря. «Когда еду там, дико страшно. Ничего не видно, тьма кромешная», – рассказывают жители Екатеринбурга.

По словам автомобилистов, неосвещенным долгое время остается участок при свороте с Кольцовского тракта в сторону улицы Чистой и «Сима-ленда». При этом екатеринбуржцы говорят, что раньше фонари здесь были, но потом их срезали со столбов.

«Там почти трасса, ездит много фур. При этом ничего не видно», – рассказывают водители.

В Управлении автомобильных дорог Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что екатеринбуржцы ошибаются: фонарей на этом участке дороги никогда не было, их никто не срезал.

«При повороте с Кольцовского тракта на «Сима-ленд» стоят столбы, на которых размещен кабель для подключения светофора на пересечении с улицей Альпинистов», – пояснили в управлении. Планируется ли на дороге делать освещение, там не уточнили.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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