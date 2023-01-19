Упавший в открытый люк школьник получит 90 тысяч рублей компенсации

Школьник, который 1 сентября 2022 года упал в открытый люк на Уралмаше, получит от дорожников компенсацию в размере 90 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 15-летний подросток получил травму на перекрестке улиц 40 лет Октября – Уральских Рабочих. Его мама пожаловалась в прокуратуру. Надзорное ведомство выяснило, что виновато в инциденте МБУ «Центр организации движения», которое недоглядело за состоянием улично-дорожной сети.

Прокуратура Орджоникидзевского района подала на учреждение в суд с требованием взыскать в пользу пострадавшего подростка компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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