Обновленная «Сильфида», «Купите пропуск в рай» и «Фауст»: какие премьеры покажут театры Екатеринбурга

После новогодней кампании театры Екатеринбурга вернулись к работе над премьерными спектаклями. Ближайший состоится уже завтра: в драме покажут бродвейскую комедию по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях». До конца сезона зрители смогут увидеть новую «Сильфиду», оперетту «Баядера», сложный спектакль о войне «Эшелон», «Фауста» Гете и другие постановки. Узнали обо всех новинках в городских театрах.

Театр драмы

Ближайшая премьера состоится уже завтра на малой сцене театра драмы. Здесь покажут комедию по пьесе Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Это обычная история встречи двух одиноких людей в джунглях Нью-Йорка, которая считается одной из самых пронзительных и честных пьес о мужчине и женщине во всей истории мирового театра. Бродвейский хит поставили актеры Александр Кусков и Анастасия Каткова, они же исполняют главные роли.

На большой же сцене Дмитрий Зимин репетирует цикл по Эсхилу «Орестея», который поднимает вечные проблемы бытия. Спектакль потребует серьезнейшей работы не только артистов, но и зрителей. Премьера состоится в конце апреля.

В мае режиссер Владимир Панков приступит к постановке малоизвестной советской пьесы Леонида Зорина «Измена». Этим спектаклем драма планирует закрыть сезон.

Театр музыкальной комедии

В музкомедии ближайшая премьера назначена на 2 и 3 февраля. Зрители увидят веселый мюзикл про невероятные совпадения «Купите пропуск в рай». Эта комедия итальянского композитора Доменико Модуньо в 70-х годах прошлого века шла на сцене театра в постановке легендарного режиссера Владимира Курочкина, в честь 100-летия мэтра спектакль решили восстановить. По сюжету в город является «чудесный избавитель», одетый в белую мантию, хотя на самом деле это просто комедиант, которому удача сама идет в руки.

13 и 14 апреля в театре выпустят спектакль по мотивам повести Николая Лескова «Тупейный художник». Называться он будет «Гиперборея». А закончится сезон премьерой оперетты «Баядера» – это будет подарок ко дню рождения театра, основанного в 1933 году.

«Урал Опера Балет»

Новую, тройную, балетную программу в «Урал Опера Балете» представят 14 и 15 апреля. Над ней работают три ведущих российских хореографа. Максим Петров приглашен для постановки «Павильона Армиды» на музыку Николая Черепнина. Антон Пимонов возвращается к Иоганнесу Брамсу – на этот раз к его «Венгерским танцам». Балет Sextus Propertius задумали руководитель балетной труппы Слава Самодуров и композитор Алексей Сысоев. В партитуру для струнных, ударных и электроники также введены печатные машинки (их принесли екатеринбуржцы).

Театральный сезон завершится одним из самых старых балетов в мире – «Сильфида». Новую версию презентуют 6 и 7 июня. Речь о спектакле датского хореографа Августа Бурнонвиля с музыкой Хермана Северина Лёвеншёльда. Он был впервые исполнен в Копенгагене в 1836 году. В Свердловске балет Бурнонвиля шел более 30 лет, начиная с 1986-го, и теперь возвращается в новом оформлении. Художники избрали радикально консервативный метод. Они ориентировались на спектакль Датского королевского балета середины прошлого века, но решили «наполнить его деталями, переработать каждый фрагмент так, чтобы оформление было уникальным и связанным только с этой постановкой», рассказали в театре.

Театр юного зрителя

21 марта на малой сцене ТЮЗа состоится премьера спектакля о войне «Эшелон» (16+), режиссер Ксения Кузнецова (Москва). В пьесе Михаила Рощина показан один из сотен эвакуационных эшелонов: в вагоне-теплушке едут подальше от разрывов бомб и снарядов самые разные люди. Время действия – осень 1941-го. Действие длится всего лишь сутки, хотя сам поезд ехал почти два месяца. Это будет самый многолюдный спектакль на малой сцене ТЮЗа: 20 ролей, 20 героев с непростой судьбой.

А в июне на большой сцене Олег Гетце выпустит спектакль для детей от шести лет «Маугли».

«Коляда-театр»

В феврале в афише «Коляда-театра» появится новый спектакль «Четыре капли», премьера запланирована на 25 и 28 февраля. Это будет сборник из моноспектаклей студентов-режиссеров.

В конце сезона театр планирует масштабную премьеру – «Фауст» Гете. Два года назад труппа уже начинала работу над этой пьесой, но в связи с пандемией работу решили отложить. Известно, что главную роль будет играть Олег Ягодин.

Театр кукол

В театре кукол сейчас восстанавливают спектакли, которых два года не было в репертуаре (их не могли играть на сцене «Колизея»). Это «Золушка», «Маленькая Баба Яга», «Пиноккио», «Ромео и Джульетта», «Серая Шейка». Их можно будет увидеть в ближайшее время.

А премьера запланирована на май. Рабочее название спектакля «Школа волшебников», режиссер – Игорь Казаков (он поставил в прошлом году «Гоголь. Триптих»).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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