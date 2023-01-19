В Коуровке на станции загорелась электричка (ФОТО)

На железнодорожной станции в Коуровке в электропоезде вспыхнуло пламя. О происшествии «Новому Дню» рассказала очевидица Ирина. Как агентству пояснили в пресс-службе СвЖД, в хвостовом вагоне электрички по неизвестным причинам возникло возгорание.

Пассажиров переместили в соседний вагон. Задымление устранила локомотивная бригада.

«Пострадавших и угрозы экологии нет. На движение других поездов происшествие не повлияло. В 11:37 пригородный поезд № 6324 отправлен по назначению с задержкой на 36 минут», – добавили в пресс-службе СвЖД.

Коуровка, Владислав Тринько

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