Таможенники нашли в багаже мужчины, летевшего в Ташкент, позолоченный автомат Калашникова (ФОТО)

В Кольцово таможенники обнаружили в багаже одного из пассажиров позолоченный автомат Калашникова. Мужчина пытался провести его без декларации, заявив, что это подарок. Изделие передали экспертам.

Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62 мм мужчина пытался пронести через «зеленый коридор» в подарочном кейсе. Пассажир, вылетавший Ташкент, пояснил, что это подарок давнему другу. Якобы это списанное оружие, декорированное златоустовскими мастерами.

«Автомат был изготовлен в 1974 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. По нижней части ствола имеются несколько просверленных отверстий. Стоимость аналогичных изделий на рынке достигает 500 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Сейчас автомат передали экспертам. Им предстоит установить, можно ли перевести оружие в боевое состояние.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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