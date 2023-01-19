В Верхней Сысерти поймали бешеного волка

В Верхней Сысерти охотники поймали волка, у которого диагностировали бешенство. Хищника принесли на ветстанцию 16 января. На территории, где поймали волка, будут проводиться специальные мероприятия по предотвращению бешенства.

Пользователи паблика «Подслушано Сысерть» сообщили, что в Верхней Сысерти видели волка, который подошел близко к людям и предположили, что животное может быть больным На местной ветстанции «Новому Дню» рассказали, что к ним 16 января доставили волка, у которого подтвердился диагноз бешенство. Животное было поймано в лесном массиве, который находится далеко от жилых домов.

На территории, где взяли хищника, будут проводиться специальные мероприятия по ликвидации и предотвращению распространения бешенства, сообщила «Новому Дню» руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция Елена Дронова. Специалисты также рекомендуют гражданам в качестве профилактики обратиться в государственные учреждения для вакцинации питомцев от бешенства.

Верхняя Сысерть, Владислав Тринько

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