Приставы вскрыли квартиру, из-за которой весь подъезд 4 месяца сидел без газа

В Качканаре по решению суда приставы вскрыли квартиру, из-за которой весь подъезд больше четырех месяцев жил без газа. Ресурсная организация отключила его, потому что не могла попасть в квартиру и проверить исправность оборудования. Примечательно, что хозяин помещения все это время был на месте, он просто не хотел пускать к себе газовиков.

«После предпринятых судебным приставом-исполнителем мер принудительного исполнения, должник предоставил доступ в жилое помещение», – сообщили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.

Упрямый владелец квартиры также заплатит штраф 5000 рублей, газ в дом уже пущен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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