Над Свердловской областью навис смог

Уральские синоптики объявили предупреждение об атмосферном загрязнении.

Как сообщает Гидрометцентр, с 20 часов 19 января до 20 часов 22 января на территории Свердловской области складываются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В период НМУ врачи рекомендуют употреблять как можно больше воды. Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок, курения, алкоголя. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо обратиться к врачу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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