Станцию метро «Геологическая» затопило (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром переходы в станции метро «Геологическая» залило холодной водой. Пассажиры сообщают, что уровень воды – по щиколотку. Пройти, не намочив ноги, почти невозможно.

В переходе работают коммунальщики, которые устраняют последствия аварии: соскребают наледь и сливают воду в ливневку.

В пресс-службе МУП «Водоканал» нашему агентству сообщили, что на текущий момент никаких утечек из сети нет, но, возможно, вода скопилась после вчерашней аварии на сети.

«Вчера была авария по улице 8 Марта, 46, где «Гринвич». Специалисты Водоканала там отключили часть трубопровода, была утечка воды. Сегодня будут ремонтировать. На текущий момент из сети Водоканала ничего не бежит. Возможно, вода попала в дренажную систему метро», – уточнили в пресс-службе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Владислав Тринько

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