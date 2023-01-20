Жительница Тугулыма сожгла дом соседки, с которой поругалась из-за ребенка

Жительницу Тугулыма осудили за умышленный поджог дома – причиной стала ссора между двумя женщинами, осужденная накричала на внука соседки.

Конфликт произошел весной прошлого года. Вечером 29 марта женщины поругались, тогда одна из них начала махать топором, находясь рядом с соседкой, и обещала с ней расправиться. А 3 апреля они вместе выпили, тогда обвиняемая вспомнила ссору, облила бензином и подожгла сени соседнего многоквартирного дома по улице Строителей. Пожар удалось потушить, обошлось без жертв.

Женщину судили по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества». Свою вину она не признала. Ей дали 3 года колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Тугулым, Марина Иванова

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