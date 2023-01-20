«Тайный пассажир»: госавтоинспекторы в гражданской одежде проверяют маршрутки

ГИБДД в Екатеринбурге начала негласные проверки маршрутных автобусов. Инспекторы под видом пассажиров едут в салоне и фиксируют все нарушения.

В частности, такой тайный пассажир проехал в автобусе № 082. За пару часов инспектор зафиксировал 12 нарушений правил дорожного движения, в том числе нарушение правил перестроения и маневрирования, а также правила перевозки пассажиров, не использование ремня безопасности, нарушение правил пользования телефоном, а также нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

Кроме того, на конечной остановке маршрутки проверяли госинспекторы технического надзора, они выявили факты технической неисправности маршрутных транспортных средств.

«Такой контроль продолжится в ходе ежедневной работы», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»