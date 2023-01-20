В уральских вузах завтра расскажут о новых правилах приема на 2023-2024 год

В двух уральских вузах завтра пройдут Дни открытых дверей, на которых абитуриентам расскажут о главных изменениях в правилах приема – они вступят в силу в марте. Пообщаться с членами приемных комиссий можно будет в Уральском государственном экономическом университете и Уральском государственном аграрном университете.

В УрГАУ мероприятие начнется в 10:30 в актовом зале на Тургенева, 23. В вузе ждут учащихся 8-11 классов, выпускников колледжей, их родителей, педагогов и всех желающих. Сначала будет квест «Вырасти свое будущее», в рамках которого школьники смогут погрузиться в разные профессии и проверить свои интересы и способности в разных областях. Затем преподаватели расскажут о правилах поступления, можно будет задать вопросы по программам обучения, стипендиям, общежитиям и так далее.

В УрГЭУ встреча с абитуриентами (выпускниками 9-11 классов) начнется в 13 часов в главном корпусе на ул. 8 Марта, 62. Школьники и их родители встретятся с ректоратом, профессорско-преподавательским составом и студентами вуза. Поступающим расскажут об изменениях в правилах приема на 2023-2024 учебный год: по программам бакалавриата и магистратуры; программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; специальностям среднего профессионального образования.

В правилах приема 2023-2024 будет действительно много изменений: по приказу Минобрнауки России они вступят в силу в марте и будут действовать до 2027 года (если не выйдет иных нормативных актов). В частности, с этого года абитуриент сможет выбрать в одном вузе только пять направлений подготовки, по которым будет участвовать в конкурсе (ранее было десять). Во-вторых, можно подать только два заявления: на бюджет (в нем указываются формы подготовки – очная/очно-заочная/заочная) и на контракт. В-третьих, с 2023 года в заявлении абитуриент должен указать приоритетные направления, на которые хочет поступать: цифрами от 1 до 5 нужно будет обозначить, на какое из выбранных направлений хочется поступить прежде всего. Зачисление будет осуществляться по тем специальностям, которые указаны в заявлении. С этого года не нужно подавать заявление о согласии на зачисление, но нужно в строго оговоренный срок предоставить оригиналы документов, в противном случае абитуриент не участвует в конкурсе.

Кроме того правилами установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения, в том числе сроки дополнительного приема. Напомним, раньше каждый вуз мог самостоятельно устанавливать сроки приема на заочное отделение, в результате приемная кампания длилась до конца сентября. Теперь для поступающих на обучение по результатам ЕГЭ по всем формам обучения срок завершения приема документов – не ранее 20 июля и не позднее 25 июля, дополнительный прием завершается не позднее 29 августа. Срок обновления вузами конкурсных списков продлен до дня издания приказов о зачислении включительно.

Подробнее о новых правилах можно почитать здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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