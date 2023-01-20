Уральский астроном рассказал, как увидеть самую яркую комету 2023 года

В конце января жители Урала смогут наблюдать в ночном небе комету C/2022 E3 (ZTF), открытую астрономами в марте прошлого года. Космический объект пролетит рядом с Землей 1 февраля на расстоянии 42 миллионов километров – это примерно в сто раз дальше, чем находится от нас Луна.

Как сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, благоприятные условия для наблюдения за кометой сложатся на следующей неделе и продлятся до 10 февраля.

«30 января комета, будучи максимально яркой, пролетит рядом с Полярной звездой, всего в 10 градусах от нее. Если вытянуть руку и сжать пальцы в кулак, то косточки от большого пальца до мизинца обычно показывают восемь градусов. В городе комету увидеть будет сложно даже в бинокль, так как из-за снега зимнее небо очень светлое. А в начале февраля навстречу комете устремится еще и растущая Луна. Поэтому самые благоприятные условия для наблюдения кометы будут в конце января. Потребуется бинокль и отсутствие светового загрязнения», – рассказал астроном.

Объект C/2022 E3 называют самой яркой кометой 2023 года. Ее диаметр около километра, ядро имеет зеленоватый оттенок, а хвост желтого цвета. Комета является долгопериодической. Это означает, что она пройдет через Солнечную систему всего один раз, или ей требуется более 200 лет для обращения вокруг Солнца.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»