Праздники, заседания и спорт: чем наполняют соцсети депутаты свердловского заксо

Тренд на активное ведение соцсетей депутатами всех уровней был задан еще в прошлом году, но научились заполнять их интересным контентом пока не все. «Новый День» выяснил, кого из депутатов заксобрания Свердловской области уже можно похвалить, а кому еще предстоит поработать. Были исследованы страницы народных избранников «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» – именно эти платформы рекомендованы государством для общения с избирателями. Отметим, что практически у всех депутатов, ведущих соцсети, основной контент – поздравления с праздниками и отчеты о работе. Однако количество друзей и подписчиков отличается в сотни раз.

Чемпионы: более 10 000 друзей

Простое сравнение числа друзей депутатов показывает, что лидером в заксо по этому показателю на сегодня является единоросс Сергей Карякин. На две его страницы в ВК и одну в ОК подписаны в общей сложности 15 158 человек. Но есть нюанс: почти 10 тысяч из них – на странице, которую Карякин завел еще до избрания депутатом, и где он позиционируется как серебряный призер ралли Dakar 2020 в категории Т3. В качестве депутата он интересует подписчиков заметно меньше. Так что считать его рекордсменом можно лишь с некоторой долей условности.

Почти 14 тысяч подписчиков у депутата с Уралмаша Владимира Смирнова – 7792 в ВК и 6000 в ОК. Образцово-показательная депутатская страница: решение вопросов округа, благоустройство, поздравления с праздниками, а также страницы истории района. Время от времени встречается ненавязчивое упоминание принадлежащего единороссу ТЦ.

Бывший кандидат в губернаторы от ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР Александр Каптюг набрал 12 383 друга – 9967 в ВК и 2416 в ОК. Депутат тоже рассказывает о работе, а кроме того, делится соображениями на актуальные темы и регулярно упоминает родную партию. Отметим, что количество друзей в ОК у Каптюга увеличивается практически ежедневно.

Бывший коммунист, а ныне единоросс Вячеслав Вегнер набрал 10783 друзей – 5234 в ВК и 5549 в ОК. Особенность страниц – периодическое появление кота Зисмана.

Замыкает пятерку единоросс (в прошлом либерал-демократ) Михаил Зубарев, у которого 7343 друга в ВК и 2693 – в ОК.

В затылок лидерам дышит единоросс Алексей Коробейников – 6936 друзей в ВК и 1238 в ОК (8174 в сумме).

Хорошисты: от 2000 до 5000

Одна из самых многочисленных групп – в этот сегмент попали 14 из 49 депутатов. Среди них – двое из пяти лидеров партийных фракций. У коммуниста Александра Ивачева – 4536 друзей в ВК и 368 в ОК. Ивачев много рассказывает о своих выступлениях на пленарных заседаниях, депутатской работе, транслирует повестку КПРФ и изредка размещает что-то личное. Лидер «Новых людей» в Свердловской области Рант Агаджанян чаще репостит новости отделения партии, чем пишет что-то сам, однако уже набрал более 2000 друзей в ВК. В ОК депутата нет.

Практически каждый день пишут на страницах в ВК единороссы Виктор Бабенко, Евгений Зяблицев, Алексей Свалов. Первый из них – не только отчитывается о работе, но и периодически предается воспоминаниям: например, о том, как 17 лет назад приехал забирать жену с сыном из роддома на БТР. Зяблицев регулярно напоминает о существовании благотворительного фонда своего имени. Свалов уделяет особое внимание развитию детского спорта. Также достаточно активен вице-спикер Виктор Маслаков. На его странице, помимо заксо, существенное место уделено работе фонда «Добрососедство». У бывшего мэра Березовского Вячеслава Брозовского – более 2500 друзей в ВК, однако в сети он появляется нечасто, как правило, по праздникам. Коммуниста Габбаса Даутова, судя по соцсетям, очень любит старшее поколение его родного Качканара: в ОК у депутата – 2899 друзей, в ВК – только 730. Пишет он нечасто, в основном – на темы повестки КПРФ.

Также от 2000 до 5000 подписчиков – у единороссов Михаила Клименко, Валентина Лаппо, Сергея Никонова, Владимира Рощупкина, Евгения Старкова и депутата от СР Екатерины Есиной.

Для галочки: от 100 до 2000 друзей

Больше ста, но меньше двух тысяч друзей, как правило, у депутатов, которые о своей работе информируют добросовестно и регулярно, но придерживаются исключительно официального стиля. Такие страницы у председателя заксо Людмилы Бабушкиной (1125), лидера фракции СР Армена Карапетяна, лидера фракции ЕР Елены Чечуновой, депутатов Альберта Абзалова, Агарона Варданяна, Алексея Дронова, Михаила Копытова, Елены Тресковой, Олега Гордеева, Игоря Аксенова, Тараса Исакова, Вячеслава Малых, Сергея Мелехина, Вячеслава Погудина, Владимира Радаева, Владимира Рябцуна, Александра Серебренникова.

Аккаунты-призраки: менее 100 друзей

Депутатов, у которых аккаунты в соцсетях почти заброшены, а друзей крайне мало, в свердловском заксо немного, но все-таки они есть. Это Николай Коробейников, Евгений Букреев, Владимир Загайнов и первый вице-спикер Дмитрий Жуков.

Нет и не надо!

И, наконец, есть еще одна категория: шесть депутатов свердловского заксобрания, которые прекрасно обходятся вообще без страниц в соцсетях (либо очень хорошо их прячут). Это первый вице-спикер, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, депутаты Григорий Бачериков, Петр Соколюк, Анна Соломеина, Леонид Хаютин и Виктор Якимов.

Добавим, недавно у свердловского заксобрания появилось официальное сообщество в ВК. Пока в нем только 24 подписчика.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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