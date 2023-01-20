Служба крови приостановила прием доноров-новичков

Областная станция переливания крови объявила о приостановке работы с донорами, которые никогда прежде не сдавали кровь. А вот тех, кто делал донацию полгода назад, но не явился повторно, напротив, медики ждут.

«После донации кровь разделяется на компоненты: эритроциты в течение 42 дней передаются в лечебное учреждение, а плазму закладывают на 4 месяца на хранение (карантинизацию) при температуре -25 С с запретом ее использования на протяжении 4 месяцев до повторного обследования крови донора на отсутствие инфекций. Если по истечении этого срока донор пришел снова, и в его крови не выявлены инфекции, то первая порция его замороженной плазмы отправляется в лечебные учреждения для переливания больным, а свежая закладывается на карантин. Карантинизация позволяет избежать переливания компонентов крови от человека, который уже может быть инфицирован, но сам пока не знает об этом, а лабораторные исследования еще не показывают наличие в его организме опасных возбудителей болезней. Этот период называется «серонегативное окно», после которого инфекции начинают проявляться в анализах крови», – напомнили в пресс-службе станции.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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