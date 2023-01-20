Людмила Фитина: санкции не помешали подготовке спортивных объектов к эрзац-Универсиаде

В Екатеринбурге нет проблем с закупкой спортивного инвентаря из-за западных санкций в преддверии международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник городского управления по физкультуре и спорту Людмила Фитина.

«При строительстве спорткомплексов такой вызов действительно был, но с ним удалось успешно справиться. На сегодняшний день все крупные спортивные объекты готовы к вводу в эксплуатацию и оснащены всем необходимым оборудованием. Например, на стадион «Калининец» в ближайшее время мы закупаем хронометражные устройства. Здесь особых проблем нет. Что-то было куплено заранее, что-то приобретаем сейчас. Все оборудование соответствует требованиям по видам спорта», – отметила чиновница.

По ее словам, для проведения международных соревнований подготовлены Центр художественной гимнастики в микрорайоне Солнечный, Дворец дзюдо в Академическом районе, Дворец водных видов спорта в Новокольцовском районе, ДИВС. Также для состязаний по отдельным видам спорта будут оборудованы площадки в выставочном центре «Екатеринбург Экспо». Международный фестиваль университетского спорта состоится в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Предполагается, что в нем примут участие около 5 тысяч спортсменов из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Фестиваль спорта станет заменой Универсиады под эгидой FISU, которая была отменена в России весной 2022 года из-за военного конфликта на Украине.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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