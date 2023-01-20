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Удаление сосулек с крыш зданий

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NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 15:00 мск

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В Полевском загорелся жилой дом (ФОТО)

Сегодня днем на улице Коммунистической в Полевском загорелся 4-этажный жилой дом. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 13:02. В квартире на 1-м этаже на площади 24 кв.м горели домашние вещи.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека. Спасатели вывели из здания еще шесть человек. Пострадавших нет. В 13:50 открытое горение было локализовано, ещё через 5 минут – потушено. В тушении пожара участвовали 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Полевской, Елена Владимирова

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