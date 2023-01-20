Екатеринбург планирует подавать заявки на проведение крупных спортивных соревнований

Администрация Екатеринбурга продолжит подавать заявки на проведение соревнований всероссийского и международного уровня. Об этом заявила начальник городского управления по физкультуре и спорту Людмила Фитина.

«Безусловно, заявки будут. На примере легкой атлетики мы видим такое поступательное развитие. На базе стадиона «Калининец» в 2023 году пройдет первенство по Уральскому округу, чемпионат среди молодежи до 23 лет, а изюминкой станет Неделя легкой атлетики, в которой примут участие все сильнейшие легкоатлеты России по 44 видам спорта. Также весной в Екатеринбурге пройдет ряд соревнований по спортивной и художественной гимнастике. Мы с нетерпением ждем завершения строительства ледовой арены, впереди – строительство биатлонного и лыжного центра. Наличие таких спортивных объектов делает Екатеринбург одним из центров проведения всероссийских соревнований», – считает Фитина.

Она добавила, что в детско-юношеских спортивных школах Екатеринбурга развиваются 52 вида спорта, из них 14 являются олимпийскими видами. Более 12 тысяч воспитанников ДЮСШ имеют спортивные разряды.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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