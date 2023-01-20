Уральцев предупредили об опасности сосулек во время оттепели

В Свердловской области в ближайшие сутки ожидается оттепель. В некоторых районах воздух может прогреться днем до +1 °C, ночью будет слабый мороз.

«В таких условиях на крышах зданий под лучами солнца идет активный процесс таяния снега, а ночью из-за перепада температур образуется наледь. Тяжелый снег и глыбы льда могут падать с крыш домов», – предупредили в региональном управлении МЧС.

Спасатели советуют уральцам не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять детям играть в таких местах. Во время снегопада или оттепели при выходе из здания лучше не задерживаться на крыльце, а быстро отойти на безопасное расстояние от дома.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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