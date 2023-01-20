Молодые самбисты УГМК получили золото и серебро на первенстве России (ФОТО)

Одну золотую и одну серебряную медали завоевали самбисты верхнепышминского УГМК на молодежном первенстве России среди спортсменов до 24 лет, прошедшем в Кстово (Нижегородская область). В весе до 58 кг первое место занял Данир Шамсутдинов, Андрей Аюбов стал вторым в категории до 98 кг. Всего в турнире участвовали 400 спортсменов из 44 субъектов РФ.

Кроме того, представители верхнепышминского Клуба самбо УГМК внесли существенный вклад в успешное выступление команды Свердловской области, выигравшей 14 медалей, из них 5 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых, предсказуемо оставив всех позади в общем зачете среди регионов.

Финальный поединок Данира Шамсутдинова с Рамазаном Коблевым из Адыгеи вышел драматичным. Еще за 30 секунд до окончания схватки уральский спортсмен проигрывал сопернику с минимальным счетом 0:1 из-за полученного предупреждения, но в последние секунды сумел выполнить бросок стоимостью в один балл и одержал победу. У Андрея Аюбова сложилась обратная ситуация. В финальной встрече с Егором Осиповым из Рязани уральский самбист на последней минуте вел 1:0, но пропустил бросок и получил серебряную награду.

Добавим, сейчас в Свердловской области заканчивается формирование общественного совета федерального проекта «Za Самбо». Его координатором стал депутат областного заксо Алексей Свалов. На прошлой неделе в состав общественного совета вошел глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Во время его встречи с Алексеем Сваловым была достигнута договоренность о проведении в столице Среднего Урала областного фестиваля «Самбо в ГТО», соревнований по самбо среди школьников и соревнований по пляжному самбо. Два года подряд эти состязания проходили в Верхней Пышме, в этом году появилась возможность расширить географию и число участников.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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