У почти 81 тысячи свердловчан диспансеризация выявила скрытые заболевания

Взрослые жители Свердловской области в 2022 году проходили диспансеризацию вдвое чаще, чем в 2021-м – обследовались более 820 тысяч человек. Больше чем у половины из них выявлены различные заболевания, причем в 80 748 случаях – впервые.

Как сообщает ДИП, наибольший удельный вес приходится на заболевания системы кровообращения – они выявлены у 68% обследованных. На втором месте – болезни органов пищеварения, которые составляют 4,3% в структуре впервые зарегистрированных случаев. Сахарный диабет диагностирован у 2 222 человек, болезни органов дыхания – у 1 905 уральцев.

У 1919 свердловчан диспансеризация выявила злокачественные образования. Более 73% из них врачи обнаружили на ранней стадии, что позволяет провести лечение с минимальным риском. Медики обращают внимание на то, что в прошлом году впервые чаще всего был диагностирован рак кожи – 18,7%. Врачи просят уральцев внимательно отнестись, в первую очередь, к родинкам, особенно к тем, которые увеличились или неожиданно появились. Второе место занимает онкология молочной железы – 18,4%, третье место – рак предстательной железы (8,1%).

«К сожалению, медикам порой приходится сталкиваться с негативным отношением к диспансеризации. Некоторые пациенты не хотят сдавать анализ кала на скрытую кровь, потому что не понимают значимости данного исследования. Некоторое предубеждение есть у женщин по отношению к маммографии – они считают, что это болезненная процедура. Но диспансеризация населения проводится в России с 2013 года, и за десять лет можно оценить положительный эффект от реализации программы по статистике выявленных заболеваний. Поэтому я призываю всех жителей Свердловской области найти время и уделить внимание своему здоровью, пройдя диспансеризацию», – сказал главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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