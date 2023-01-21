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Воскресенье, 22 января 2023, 01:39 мск

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День памяти Ленина на Урале встретили скромно (ФОТО)

Сегодня исполнилось 99 лет со дня смерти лидера Октябрьской революции 1917 года, первого руководителя РСФСР Владимира Ульянова (Ленина). Коммунисты почтили его память, впрочем, довольно скромно.

На площади 1905 года у памятника Ленину собрались около 20 человек – почти без партийной символики, без лозунгов. Коммунисты возложили к монументу цветы и поделились мыслями об актуальности идей Ильича и в настоящее время. Они сделали акцент на том, что Ленин был создателем государства, в котором «человек-труженик имел возможность проявить свои способности и знания и был уверен в социальных гарантиях», сообщает пресс-служба обкома.

Добавим, что память Ленина почтили еще в Салехарде. Ямальские коммунисты, в отличие от свердловских, пришли на площадь в Салехарде с красными флагами и многочисленными транспарантами со словами «Ленин! Партия! Комсомол!», «Будущее страны – социализм». Об этом сообщила на своей странице в соцсети лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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