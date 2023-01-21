«Автомобилист» в результативном матче уступил «Барысу»

«Автомобилист» начал домашнюю серию с поражения. Екатеринбургский клуб проиграл казахстанскому «Барысу» со счетом 3:5.

Неудачи на уральцев посыпались со стартовых минут матча. Уже в первом игровом отрезке «Барыс» повел 2:0, благодаря дублю Антона Сагадеева. Хозяевам удалось сократить отставание перед перерывом, играя в большинстве «4 на 3». Шайбу забросил капитан Сергей Широков.

Второй период тоже начался с ошибок. Екатеринбуржцы получили большинство, но вместо того, чтобы забить, пропустили в свои ворота от Егора Петухова. А спустя четыре минуты Дмитрий Шевченко удачно подправил летящую шайбу и оформил четвертый гол «Барыса». После этого тренерский штаб «Автомобилиста» сменил вратаря: вместо Юхана Маттссона на лед вышел Игорь Бобков. Встряска команды помогла, екатеринбуржцы сумели отыграть один гол. Олег Ли бросил шайбу на пятак соперников, она попала в конек хоккеиста «Барыса» и срикошетила в ворота. Но развить успех не удалось. Вскоре игрок «Автомобилиста» удалился, а гости забросили пятую шайбу в большинстве.

Надежда в третьем периоде еще оставалась. На 45-й минуте уральцы разыграли отличную комбинацию: Ник Эберет отдал пас на противоположный фланг Широкову, тот увидел свободного партнера на дальней штанге и сделал точную передачу, после чего Стефан да Коста легким движением клюшки переправил снаряд в пустой угол ворот «Барыса».

Был шанс отличиться и у Джесси Блэкера, который забросил шайбу на 52-й минуте. Но после видеопросмотра арбитры отменили гол из-за положения вне игры. Заключительные минуты матча «Автомобилист» пытался забить, играя вшестером без вратаря, но «Барыс» выстоял.

Следующий матч екатеринбуржцы сыграют снова на домашнем льду 25 января. Соперником «Автомобилиста» станет московское «Динамо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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