На трассе Пермь – Екатеринбург утром образовалась огромная пробка (ФОТО)

Сегодня утром на трассе Пермь – Екатеринбург машины встали в огромную пробку в районе Первоуральска. Судя по картам, на данном участке была небольшая авария.

«Участок от поворота с Первоуральска до большого «Магнита» обычно проезжаю за пять минут. Сегодня стояли полчаса из-за пробки. Затруднение было со стороны Ревды до развязки возле села Новоалексеевское. «Яндекс» показывал впереди аварию», – рассказал «Новому Дню» очевидец.

Сейчас движение по трассе нормализовалось.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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