«Черный» лесоруб срубил более 700 елок и сосен

Житель Нижней Туры осужден за то, что незаконно срубил 761 дерево.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, сначала мужчина выяснил у местного лесника, что поблизости есть неучтенная лесополоса. После чего заготовил 761 ствол деревьев различных пород, в том числе сосну, ель, лиственницу, пихту, березу. В результате незаконной рубки общий объем заготовленной им древесины составил 556 куб. м, лесному фонду нанесен ущерб на 7,2 млн рублей.

Нижнетуринский городской суд назначил лесорубу наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Кроме того, суд взыскал с него в счет возмещения ущерба, причиненного лесному фонду, 7,2 млн рублей.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»