Инфляция в Свердловской области снова начала расти: 11,8%

По итогам декабря инфляция в Свердловской области впервые за семь месяцев выросла – до 11,8%. Аналитики объясняют это ростом цен на услуги ЖКХ, сотовую связь и транспорт.

«В декабре годовая инфляция в Свердловской области выросла до 11,8% после 11,6% в ноябре. Это первое ускорение за последние семь месяцев: с мая 2022 года она ежемесячно снижалась, – сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ РФ. – При этом годовой темп прироста цен на Среднем Урале остается ниже, чем в целом по стране – 11,9%. Основная причина ускорения инфляции в регионе в декабре – подорожание услуг. В частности, на это повлиял перенос сроков индексации тарифов на ЖКУ с июля 2023 года на декабрь 2022 года».

Цены на продукты в декабре, напротив, снизились: инфляция составила 9,98% после 10,50% в ноябре. Это объясняют рекордным урожаем зерна в России и, как следствие, замедлением роста цен на муку и хлеб. То же самое – с гречкой. Рост цен на молоко и кисломолочные продукты замедлился из-за снижения затрат на содержание скота.

Снижению инфляции на непродовольственном рынке – с 13,66% в ноябре до 12,85% в декабре – способствовал невысокий спрос.

«Сдержанная потребительская активность была основным фактором, определившим динамику цен на непродовольственные товары в декабре. Так, на фоне сдержанного спроса продолжилось замедление годового роста цен на новые автомобили, а также на сопутствующие товары, такие как автомобильные шины. Замедлению годового роста цен на бытовую технику и ускорению снижения цен на смартфоны и ноутбуки также способствовало налаживание параллельного импорта», – говорится в информационно-аналитическом комментарии на сайте Банка России.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране в 2023 году составит 5-7% и вернется к цели 4% в 2024-м.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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