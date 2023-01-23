За гибель сотрудника «Севуралбокситруда» заплатит 50 тысяч рублей штрафа

Свердловский областной суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, которая присудила АО «Севуралбокситруда» штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение техники безопасности. Из-за ошибки погиб человек.

Несчастный случай произошел в феврале 2022 года на станции «Красная Шапочка». На железнодорожных путях погиб монтер пути цеха транспорта и шихтовки АО «Севуралбокситруда». Специалист Роструда выявил нарушение требований трудового законодательства и «Правил по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта». Установлено, что погибший сотрудник чистил стрелки от снега, при этом был в зоне движения поездов один, хотя по правилам там должно было быть как минимум двое.

В мае 2002 года Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за нарушение требований по охране труда. В жалобе, поданной в Свердловский областной суд, защитник АО «Севуралбокситруда» просил отменить это решение. Он ссылался на то, что на железнодорожные пути необщего пользования общие правила техники безопасности не распространяются. Однако облсуд эти доводы не принял.

Североуральск, Елена Владимирова

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