В Свердловской области заработала «газовая ипотека» – кредитование под 3-5% на покупку оборудования и прокладку сетей внутри домохозяйства в рамках социальной газификации.

Как сообщили в ДИПе, на Урале такой возможностью уже воспользовались первые 15 человек. Целевые кредиты должны решить проблему газификации частных домов в сельской местности. Сейчас люди платят за подключение 200-250 тысяч рублей.

«С целью реализации так называемой «газовой ипотеки» региональное министерство энергетики и ЖКХ совместно с министерством АПК и потребительского рынка и Россельхозбанком разработали кредитный целевой продукт на газоснабжение жилых домов. Такой кредит по принципу «Сельской ипотеки» распространяется на жителей сельских территорий, потому что газификация у нас активно идет в территориях, а селянам особенно накладна сумма в 200-250 тысяч рублей. Даже в газифицированных населенных пунктах количество негазифицированных остается на уровне 30%», – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка в уже газифицированном населенном пункте. Строительство газовой сети в границе земельного участка, приобретение, монтаж газового оборудования, а также системы отопления производится за счет собственника. Сейчас в Свердловской области льготникам компенсируется до 100 тысяч рублей на приобретение газового котла, плиты, счетчика, клапана или сигнализатора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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