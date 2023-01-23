На границе задержали две тонны стиков из Казахстана (ФОТО)

В Екатеринбург везли около двух тонн стиков из Казахстана, которые таможенники посчитали контрабандой.

Товар пытались провезти через челябинскую границу в районе Троицка, стики брендов Heets, Fiit, Kent погрузили на две фуры, всего было 502 коробки. «На обнаруженных в ходе досмотра 502 коробках стиков производства Heets, Fiit, Kent отсутствовала обязательная маркировка средствами идентификации. Требование о нанесении маркировки Data Matrix на табачную продукцию в России стало обязательным с 1 июля 2020 года. За ее отсутствие или подделку законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственности», – прокомментировал и.о. начальника службы контроля после выпуска товаров Алексей Кравченко.

В настоящее время товар задержан. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Екатеринбург, Марина Иванова

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