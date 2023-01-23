Бывший турагент собирала деньги с клиентов за поездки, которых не было

В Екатеринбурге возбуждено несколько уголовных дел против туаргента по факту мошенничества. 40-летняя женщина собирала деньги с клиентов, но на отдых они не отправлялись.

Аферистку вычислили после обращения одной из пострадавших в полицию. Екатеринбурженка рассказала, что перевела на карту подозреваемой 125 тысяч рублей за поездку в Турцию. Ранее она уже пользовалась услугами этого турагента, поэтому доверяла ей. Все общение проходило через мессенджер. Приняв деньги, турагент сообщила, что оформила документы на поездку. Но в день вылета клиентка уже в аэропорту узнала, что никакой информации о ней в авиакомпании нет, и тур не состоится.

Полицейские разыскали фальшивого турагента, и женщина созналась в мошенничестве. Она рассказала, что ранее работала в туристической компании, но у нее возникли финансовые проблемы. Клиенты продолжали ей звонить, и тогда женщина решилась на обман. Все перечисленные ей деньги за якобы организацию туров она присваивала.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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