В Екатеринбурге 3-летняя девочка пострадала в ДТП от удара планшетом

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей не использовать отвлекающие предметы в салоне машины во время перевозки маленьких детей. В минувшие сутки в Екатеринбурге два ребенка получили в ДТП травмы, хотя были пристегнуты по всем правилам безопасности.

В первом случае авария произошла на улице Соликамская, 7. В машине 3-летняя девочка находилась на заднем сиденье в автокресле, а перед ней на спинке сиденья был прикреплен планшет, по которому она смотрела мультфильмы. От удара планшет отпал и попал ребенку по лицу. В результате девочка получила ушибы и перелом челюсти.

Второе ДТП было зарегистрировано на улице Онуфриева, 57. В автомобиле девочка двух лет перевозилась без нарушения ПДД, но при столкновении ударилась о боковую спинку детского автокресла. С ушибом и рассечением глаза малышку доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД просят родителей более тщательно пристегивать ремни безопасности, чтобы уберечь ребенка от удара в случае ДТП. Также взрослым стоит помнить, что посторонние предметы, закрепленные на спинке передних сидений, могут поспособствовать получению травм.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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