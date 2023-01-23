Свердловчане задолжали за газ 266 млн рублей

К началу 2023 года жители Свердловской области задолжали за газ 266 млн рублей. Из этой суммы 103,6 млн – это задолженность, просроченная больше двух месяцев.

Как сообщает пресс-служба компании «Газэкс», лидерами-должниками стали жители Западного округа (Первоуральск, Сысерть, Арамиль, Красноуфимск, Полевской, Ревда) – проживающие там потребители газа задолжали почти 110 млн рублей. На втором месте в рейтинге должников Южный округ (Каменск-Уральский, Двуреченск, Сухой Лог, Богданович) с долгом более 70 млн рублей. Третье место занимают абоненты Горнозаводского округа (Нижний Тагил и пригород, Верхняя и Нижняя Салда, Качканар, Красноуральск), задолжавшие за газ почти 64 млн. Самую высокую платежную дисциплину показали жители Северного округа (Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск).

Из физических лиц самый злостный неплательщик живет в селе Патруши Сысертского района. Его долг составил 275,9 тыс. рублей. Затем идет абонент из Полевского с долгом в 243,3 тыс. рублей. На третьей строчке рейтинга неплательщиков абонент из Арамили – сумма его долга 224,9 тыс. рублей. Все эти люди проживают в Западном округе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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