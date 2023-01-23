В Екатеринбург привезли генетический материал американских быков

В аэропорт Кольцово поступило 17 партий генетического материала – спермы крупного рогатого скота. 1900 доз привезли из Канады и США.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, груз поступил в адреса предприятий Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Республики Башкортостан в замороженном виде в специальных сосудах-термосах (Дьюара), обеспечивающих необходимый температурный режим хранения. На него были оформлены сопроводительные ветеринарные документы в электронном виде.

«В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Свердловской области нарушений не выявлено», – отметили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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