Прокуратура потребовала от мэрии Березовского отловить бездомных собак

Прокуратура направила главе Березовского предписание с требованием организовать в городе отлов бездомных собак.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, до июля прошлого года в городе действовал договор на отлов животных, заключенный между МКУ «Благоустройство и ЖКХ» и ООО «Арсенал». Договор расторгли, так как подрядчик не выполнил свои обязательства. Затем мэрия провела шесть аукционов по отбору нового подрядчика, но на них никто не заявился. Сейчас ловить собак просто некому.

Прокуратура подала судебный иск с требованием обязать мэрию как-то решить этот вопрос. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Березовский, Елена Владимирова

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