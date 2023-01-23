В Екатеринбурге в 2023 году пройдут 11 крупных отраслевых выставок

В мэрии Екатеринбурга утвердили расписание выставочных мероприятий, которые пройдут в 2023 году при поддержке городских властей. В список вошли 11 крупных выставок. Большинство из них состоится на площадке «Екатеринбург-Экспо».

Согласно постановлению главы города Алексея Орлова, в апреле запланированы международная туристская выставка «Лето-2023» (Деловой выставочный центр, улица Куйбышева, 44), строительная выставка Build Ural (МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Экспо-бульвар, 2) и образовательная выставка-форум Smart Expo-Ural на базе Уральского центра развития дизайна (ул. Горького, 4а).

В сентябре 2023 года при поддержке мэрии в «Екатеринбург-Экспо» пройдут отраслевые выставки «Мебель & Деревообработка Урал» и Beauty Show Ural 2023.

В октябре намечены X Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild, специализированная выставка «Уралэкспокамень», сельскохозяйственная выставка «Агропром Урал», выставка продуктов питания и оборудования InterFood Ural, выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural. Все эти мероприятия пройдут на площадке «Екатеринбург-Экспо». В том же месяце запланирована международная туристическая выставка Expotravel-2023.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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