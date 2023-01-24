В ДТП в Екатеринбурге пострадали девочка и ее мама (ФОТО)

В ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадали 10-летняя девочка и ее мама. Как сообщили в городском ОГИБДД, авария произошла 23 января около 21:20 на ул. Репина, 151. Водитель автомобиля «Киа Оптима» при перестроении не уступил дорогу попутному автомобилю «Ауди Q3» и врезался в него.

В результате пострадала девочка 10 лет, пассажир автомашины «Ауди Q3», с различными травмами она доставлена в ДГКБ № 9. Она ехала на переднем сиденье, без детского кресла. Также пострадала ее мать, водитель «Ауди Q3».

За рулем автомобиля «Киа Оптима» был 26-летний мужчина со стажем вождения 1 год. Он пояснил, что он не убедился в безопасности маневра и не справился с управлением.

Госавтоинспекция напоминает, дети от 7 до 11 лет включительно на переднем сиденье должны быть пристегнуты с использованием автокресла или бустера. На заднем сиденье детей можно возить с использованием штатных ремней безопасности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»