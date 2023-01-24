Студенты из Екатеринбурга хотят зарабатывать по 40 тысяч в месяц

Студенты екатеринбургских вузов, которые ищут работу, рассчитывают, что будут получать около 40 тысяч рублей в месяц. При этом средняя ожидаемая зарплата всех соискателей в регионе составляет 50 тысяч рублей.

По подсчетам службы исследований hh.ru, самые высокие запросы у студентов из Уральского государственного лесотехнического университета и Уральского государственного горного университета – по 43,5 тыс. рублей. В УрГЭУ готовы работать за 41,1 тысячу, студенты из УрФУ и РГППУ ждут от работодателя предложение в 40,4 тыс. рублей в месяц. Самые скромные запросы – у будущих чиновников, архитекторов и юристов. Соискатели из Уральского института управления – филиала РАНХиГС согласны на зарплату в 36,4 тысячи рублей, УрГАХУ – на 33,6 тысячи. Запросы тех, кто поступил Уральский государственный юридический университет – всего 33 тысячи рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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